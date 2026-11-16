Сколько стоит провести Новый год со звездой: билеты на праздник с российскими артистами стоят до 455 тысяч рублей

Гонорар артиста в новогоднюю ночь всегда выше. Наценка от 25% до 50% к обычном гонорару Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Сайт KP.RU составил список звезд эстрады, кому повезло работать в ночь с 31 декабря 2026 года на 1 января 2027 года. За работу в главную ночь года артисты получают гонорар выше чем обычно — с наценкой в 25%, а часто и в 50%. Поэтому многие звезды с удовольствием встречают наступающий год на сцене.

Продюсер Илья Саглиани рассказал KP.RU о трендах этой новогодней ночи: «Все понимают, что не время для пышных праздников напоказ. Но Новый год всегда отмечают. Многие праздничные мероприятия пройдут в закрытом формате. Приглашают звезд с концертной программой. Приглашают актеров театра и кино, которые умеют и общаться с публикой, и петь, имеют свою программу. Средний гонорар топового артиста за выступление 4,5 миллиона рублей».

КТО РАБОТАЕТ В НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ

Мы составили список звезд эстрады, которых пригласили петь в московских и подмосковных ресторанах, отелях, клубах и банкетных залах в новогоднюю ночь. В стоимость билета на эти мероприятия часто (но не всегда) включен ужин.

Алена Апина (поет в ресторане «Пушкин», билет от 80 тыс. руб. до 95 тыс. руб.).

Полина Гагарина, Дмитрий Маликов (ресторан «Турандот», билет от 100 тыс. руб.).

Филипп Киркоров, Владимир Пресняков, Теона Контридзе (поют в концертном зале «Барвиха Luxury Village» — от 135 тыс. руб. до 455 тыс. руб., ужин оплачивается отдельно 49 тыс. руб.).

Сергей Лазарев (отель «Хаятт Ридженси Петровский Парк»).

Стас Михайлов (поет в столичном Erwin, река, море, океан, билет от 100 тыс. руб. до 160 тыс.руб).

Сосо Павлиашвили (клуб Soho Rooms, билет 9 тыс. руб.).

Братья Сафроновы (шоу иллюзионистов в отеле «Метрополь», билет от 170 тыс. руб).

Авраам Руссо (клуб Soho Rooms, билет 9 тыс. руб.).

Саша Савельева, Ева Власова (отель «Пальмира Истра Резорт», билет от 90 тыс. руб.).

Ольга Серябкина (отель Radisson Collection, билет от 85 тыс. руб. до 150 тыс. руб.).

Алексей Чумаков (банкетный зал «Вилла Барвиха 135», билет от 35 тыс. руб.).

Сергей Жуков Новый год всегда проводят с семьей Фото: Михаил ФРОЛОВ.

ГОНОРАРЫ

Гонорар артиста в новогоднюю ночь всегда выше. Наценка от 25% до 50% к обычном гонорару. Средний чек на хедлайнера эстрады в новогоднюю ночь от 4 до 10 млн рублей в зависимости от популярности артиста. Плюс налоги. Есть звезды, которые, несмотря на востребованность, Новый год всегда проводят с семьей — к ним относится, например, Сергей Жуков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

40 млн за выступление: Раскрыты гонорары Лепса, Киркорова и других звезд за новогодние концерты

Куртукова и Дмитриенко сменили Кадышеву и Агутина: Названы самые любимые и дорогие звезды на корпоративах