Американский ВПК мешает миру на Украине, но есть шанс: в США заговорили о внутренних врагах Фото: REUTERS.

Американский военно-промышленный комплекс препятствует мирному урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью ТАСС по итогам саммита АТЭС.

По мнению эксперта, проблема заключается не в позиции президента США Дональда Трампа, а во влиятельных кругах Вашингтона, заинтересованных в продолжении прежней политики в отношении России.

«Препятствие заключается не в намерениях президента, а в сопротивлении влиятельных сил в Вашингтоне, включая часть структур, отвечающих за национальную безопасность, и военно-промышленный комплекс, которые по-прежнему привержены провалившемуся проекту расширения НАТО», — подчеркнул Сакс.

Экономист добавил, что у Трампа сохраняется возможность изменить ситуацию. Для этого американскому лидеру необходимо поставить интересы граждан США выше требований лоббистских групп.

Ранее Джеффри Сакс заявил, что встреча лидеров России, США и Китая в Шэньчжэне значительно повысила шансы на заключение мирного соглашения по Украине. Профессор также лично пообщался с президентом РФ Владимиром Путиным во время торжественного ужина. Собеседники обсудили возможные шаги по урегулированию конфликта.