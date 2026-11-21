Сербия снова получает нефть после скандала в Европе: Хорватия подключилась к процессу Фото: REUTERS.

Хорватская компания JANAF возобновила транспортировку нефти для сербской «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS). Об этом сообщили в пресс-службе оператора Адриатического нефтепровода.

Прокачку сырья восстановили после завершения ремонта магистрали между городами Сисак и Славонски-Брод. Ранее поставки пришлось остановить из-за аварии, произошедшей после работ стороннего подрядчика.

В результате повреждения трубопровода вытекло около 500 тысяч литров нефти. На время устранения последствий правительство Сербии разрешило NIS использовать 66 тысяч тонн сырья из государственных резервов для поддержания работы нефтеперерабатывающего завода в Панчево.

Адриатический нефтепровод обеспечивает поставки нефти в несколько европейских стран. По данным хорватских властей, через него Сербия получает около 95% необходимого ей сырья.

Ранее хорватский оператор приостановил снабжение единственного сербского НПЗ из-за повреждения магистрали. В компании заявляли, что собранную после утечки нефть вернули в систему. При этом руководство NIS заверяло, что происшествие не повлияло на объемы переработки благодаря имеющимся запасам топлива и сырья.

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