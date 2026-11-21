В Казахстане жалуются на новый вирус, заболели тысячи людей: Дети лежат с температурой в 40°C и ее не сбить Фото: Олег УКЛАДОВ.

В Казахстане более 10 тысяч человек, по данным СМИ, могли заразиться инфекцией, которую местные жители называют неизвестным вирусом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Особенно тяжело заболевание переносят дети. Родители жалуются на температуру выше 40 градусов, которую практически не удается сбить лекарствами. Даже после временного улучшения сильный жар возвращается. Среди других симптомов называют озноб, ломоту в теле, кашель, боль в горле и голове. У некоторых заболевших также наблюдаются рвота и диарея.

На фоне роста числа обращений в социальных сетях появились кадры очередей в больницах. По официальным данным, с 1 по 20 ноября в детскую инфекционную больницу Алматы поступило более 14 тысяч обращений. Госпитализировали 2773 ребенка. Власти города готовят дополнительные места для пациентов.

При этом местные санитарные службы не подтвердили появление неизвестного вируса. Медики связывают ситуацию с сезонным распространением ОРВИ и гриппа.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о сезонном росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. За неделю в стране зарегистрировали 608 тысяч случаев респираторных инфекций и COVID-19. При этом около 80% заболевших заразились вирусами негриппозной природы.