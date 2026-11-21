Украинцев окончательно оставили без воды: напора нет на обоих берегах Киева Фото: REUTERS.

В Киеве возникли масштабные перебои с водоснабжением, затронувшие оба берега Днепра. Об этом сообщило коммунальное предприятие «Киевводоканал» в социальных сетях.

По данным организации, давление в водопроводных сетях правобережной и левобережной частей украинской столицы значительно снизилось. В отдельных жилых домах возможны временные отключения воды или ее полное отсутствие.

Специалисты уже приступили к восстановлению стабильной подачи воды и нормализации давления. О дальнейших изменениях ситуации коммунальные службы пообещали сообщить дополнительно.

В «Киевводоканале» также напомнили жителям о действующих бюветных комплексах, где можно набрать питьевую воду.

Ранее глава Деснянского района Киева Максим Бахматов предложил создать в городе сеть уличных туалетов на случай перебоев с электричеством и водоснабжением. По его словам, отключение электроэнергии может привести к остановке канализационных насосов. При этом имеющихся в столице биотуалетов недостаточно для обеспечения потребностей жителей.