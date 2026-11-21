ВС России за сутки поразили места производства и хранения БПЛА и катеров ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска за сутки поразили объекты производства и хранения беспилотников и безэкипажных катеров для ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, под удары попали объекты, использовавшиеся украинской армией для изготовления и размещения воздушных и морских беспилотных систем.

Ранее Вооруженные силы России поразили предприятия по производству украинских беспилотников. В Минобороны 10 ноября сообщили о поражении сборочных цехов и складских помещений. По информации ведомства, готовые аппараты планировалось отправлять оттуда в районы боевых действий.

Кроме того, российские военные ранее нанесли удар по складу предприятия в Киеве, где производились безэкипажные катера и беспилотные летательные аппараты самолетного типа. На объекте также находились комплектующие для такой техники. В тот же день ВС РФ поразили инфраструктуру автомобильного пункта пропуска «Староказачье» в Одесской области, который, по данным Минобороны, использовался для доставки военных грузов на Украину.