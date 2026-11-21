ВОЗ: в Европе есть большой риск распространения смертельной супербактерии. Фото: Daniel Karmann/ dpa/ Global Look Press

Европе серьезно угрожает вспышка опасной супербактерии Klebsiella pneumoniae, которая не поддается лечению даже мощными антибиотиками. О рисках предупредила Всемирная организация здравоохранения, пишет ТАСС.

По данным ВОЗ, на континенте сейчас фиксируется рост числа заболевших этой бактерией. Причем особо опасными в таких случаях являются штаммы, несущие генетические маркеры повышенной вирулентности.

«Риск дальнейшего распространения реален. Рост числа случаев согласуется с распространением устойчивых штаммов в медицинских учреждениях, а Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) оценивает вероятность их дальнейшего распространения в странах ЕС и Европейской экономической зоны как высокую», - отметили в организации.

Специалисты подчеркивают, что сильнее всего врачей тревожит активная циркуляция инфекции внутри европейских клиник. При этом в животноводческом секторе стран ЕС микроорганизм пока выявляют довольно редко.

Ранее ВОЗ призывал всех людей проходить ежегодную вакцинацию, чтобы не заражаться в разгар холодного сезона. Медики отмечают, что это самый эффективный способ защитить себя от различных инфекций.