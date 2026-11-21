ВС России поразили место совещания высших чинов ВСУ и ВПК Украины Фото: Александр КОЦ.

Российские войска поразили место проведения совещания высокопоставленных представителей ВСУ и украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ,

По данным ведомства, на встрече также присутствовали иностранные представители оборонной промышленности. Другие подробности операции, включая место нанесения удара и сведения о его последствиях, в сообщении не приводятся.

Ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинского ВПК и объектам инфраструктуры, задействованным в обеспечении ВСУ. В ночь на 20 ноября под удар попали промышленные предприятия, складские терминалы и энергетические объекты. Для поражения целей российские военные применили высокоточное оружие наземного, морского и воздушного базирования, а также ударные беспилотники.