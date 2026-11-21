Силы ПВО за сутки сбили 464 украинских беспилотника самолетного типа Фото: REUTERS.

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 464 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что все воздушные цели были перехвачены в ходе работы подразделений ПВО. Данные о количестве сбитых дронов приводятся в ежедневной сводке российского военного ведомства.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 464 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее российские военные уничтожили за ночь 275 украинских беспилотников над регионами страны. По данным Минобороны, атаки отражали с 20:00 20 ноября до 08:00 21 ноября. Дроны были перехвачены над Ленинградской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Ростовской, Псковской, Смоленской, Новгородской и Орловской областями.