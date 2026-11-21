UKMTO сообщило об атаках на танкеры в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что в районе Ормузского пролива у берегов Омана зафиксировано два случая поражения танкеров неизвестными снарядами.

По одному из сообщений, судно, следовавшее на выход из пролива, получило попадание в кормовую часть примерно в 11 морских милях к северу от оманского города Хасаб. Еще один танкер, по поступившим данным, был поражен в машинное отделение в 17 морских милях к востоку от порта.

Информации о пострадавших на данный момент не поступало, последствия для окружающей среды пока также неизвестны.

Ранее KP.RU писал, что 18 ноября судно эмиратской компании ADNOC Logistics & Services подверглось атаке в Ормузском проливе. В результате нападения 11 моряков получили ранения, еще один член экипажа пропал без вести.