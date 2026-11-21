Скандал с массовой потерей багажа в Новокузнецке решился: Пассажирам быстро отдадут сумки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Багаж пассажиров рейса Казань – Новокузнецк, который не удалось доставить вместе с ними, прибудет в пункт назначения в течение суток. Об этом сообщили в авиакомпании Nordwind через мессенджер Max.

Перевозчик объяснил, что часть чемоданов не попала на борт самолета 21 ноября из-за превышения допустимой коммерческой загрузки. Проблема возникла на рейсе N4-753.

Сейчас авиакомпания совместно с аэропортом Казани организует отправку оставшихся вещей другим самолетом. Уточнить информацию об их доставке пассажиры могут в справочной службе аэропорта Новокузнецка.

Ранее около 150 пассажиров этого рейса пожаловались на отсутствие багажа после прилета. Многие направлялись на горнолыжный курорт Шерегеш, где 21 ноября открывается зимний сезон. По словам путешественников, сотрудники аэропорта предложили им оформить заявления о пропаже вещей, однако не смогли назвать даже примерные сроки их доставки. При этом дозвониться до горячей линии перевозчика людям не удалось.