Таксисты больше не будут просить больше из-за ребенка: В России введут новый закон Фото: Алексей БУЛАТОВ.

В России планируют законодательно ограничить наценки на поездки в такси с детьми. Об этом сообщил вице-премьер РФ Андрей Никитин в интервью РИА Новости.

По словам чиновника, Минтранс совместно с депутатами Госдумы уже разработал необходимые поправки. Документ направлен на пересмотр правил формирования стоимости поездок для семей с детьми.

«Мы предлагаем законодательно ограничить возможность дифференцировать тарифы в зависимости от возраста и брать дополнительную плату за перевозку детей», — пояснил Никитин.

Вице-премьер добавил, что законопроект могут вынести на общественное обсуждение в течение ближайших нескольких месяцев.

Ранее Андрей Никитин пообещал решить проблему отказов таксистов от поездок с детьми. В интервью Радио «Комсомольская правда» он рассказал о подготовке новых правил перевозок. Чиновник подчеркнул, что обеспечение комфорта пассажиров остается одним из главных приоритетов транспортной отрасли.

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