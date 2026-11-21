Замглавы Ростехнадзора Ферапонтов утвержден на должность замглавы МАГАТЭ Фото: Анатолий ЖДАНОВ.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси утвердил заместителя руководителя Ростехнадзора Алексея Ферапонтова на должность своего заместителя по вопросам ядерной энергетики.

Ожидается, что российский специалист прибудет в Вену в начале 2027 года. Об этом ТАСС сообщил заместитель постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Роман Устинов. По его словам, представители секретариата МАГАТЭ уже связались с Ферапонтовым, чтобы обсудить сроки приезда и начало оформления документов для заключения контракта.

Ранее KP.RU писал, что глава «Росатома» Алексей Лихачев встретился с Рафаэлем Гросси в Вене. Стороны обсудили вопросы ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС, а также ситуацию в Энергодаре.

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