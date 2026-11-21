Впервые ограничения на полеты над Финским заливом в Финляндии ввели в 5:20 21 ноября Фото: Александр ГЛУЗ.

Финляндия второй раз за утро 21 ноября закрыла небо и акваторию в восточной части Финского залива из-за угрозы атаки дронов. Об этом сообщили представители Сил обороны страны на странице в социальной сети X.

Впервые за текущие сутки движение судов и самолетов в этом районе блокировали ранним утром около 5:20 по московскому времени. Спустя чуть больше 4-х часов случилось то же самое.

«В 9.33 (10.33 мск - ред.) силы обороны вновь ввели временные ограничения на авиасообщение и морские перевозки в восточной части Финского залива», - следует из поста.

По словам военных, экстренные запреты необходимы для обеспечения безопасности на фоне возможных операций властей по нейтрализации БПЛА.

Совсем недавно на востоке Польши был найден неопознанный объект. Он упал прямо в поле. Правоохранительные органы государства сейчас занимаются расследованием.