Татьяна Ким ушла с поста главы Wildberries после 22 лет работы: что произошло и почему. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Основательница Wildberries Татьяна Ким покинула пост генерального директора ООО «Вайлдберриз». Это следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по состоянию на 20 ноября 2026 года.

Новым руководителем компании стал Алексей Куликов. Согласно сведениям реестра, он получил право действовать от имени организации без доверенности. Одновременно Ким перестала числиться в ЕГРЮЛ в качестве учредителя юридического лица.

Причины кадровых изменений пока не раскрываются. Официального заявления от компании пока не поступало, Татьяна Ким также никак не комментировала данную информацию.

Напомним, 16 ноября Евросоюз ввел персональные санкции против Татьяны Ким. В компании тогда заверили, что ограничения не повлияют на работу маркетплейса и других сервисов группы.

Также добавим, что 19 ноября стало известно о появлении новых совладельцев объединенной компании Wildberries и Russ (RWB). Доля ООО «Вайлдберриз» в ней сократилась с 65% до 45%, а участие структур Russ — с 35% до 25%. Еще 30% получили два закрытых паевых инвестиционных фонда — «Томь» и «Гало». В пресс-службе RWB объяснили изменения оптимизацией активов и пересмотром распределения ответственности между участниками бизнеса.

Ранее KP.RU сообщал, что Ким стала единственной владелицей ООО «Вайлдберриз» после выхода из бизнеса ее бывшего супруга Владислава Бакальчука. Стороны заключили соглашение о разделе имущества после продолжительного корпоративного конфликта.

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