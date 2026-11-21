Грузовое судно России атаковали примерно в трех морских милях от госграницы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.

Два беспилотника атаковали следовавшее в Калининград грузовое судно. Оно проплывало в нейтральных водах Финского залива. Об этом сообщил глава Ленинградской области Александр Дрозденко на своем канале в мессенджере «Макс».

Согласно его данным, инцидент произошел примерно в трех морских милях от границы Российской Федерации. В районе ЧП уже развернута операция по эвакуации членов экипажа. Информация о состоянии пострадавших моряков, характере повреждений сухогруза и других последствиях удара сейчас уточняется.

«Произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА... Последствия уточняются», - написал политик.

Сразу после этого сообщения он уточнил, что в Ленинградской области отменили беспилотную опасность. Над регионом уничтожены 80 дронов.

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