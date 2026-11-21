Тела 13-летней девочки, ее мамы и женщины извлекли из-под завалов в Юбилейном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Сотрудники МЧС России извлекли из-под завалов еще трех погибших — 13-летнюю девочку и ее маму, а также пожилую женщину. Спасательная операция в поселке Юбилейное в ЛНР завершилась после более чем суток работы, сообщил глава республики Леонид Пасечник в MAX.

"Среди погибших дети, молодые парни, женщины – обычные мирные жители. Военного смысла в этом нет, только террор беззащитных. Это все на что способна озверевшая киевская хунта", - прокомментировал удар ВСУ по многоэтажке Пасечник.

Таким образом, число жертв удара по жилым домам достигло шести. После завершения поисков местные власти и волонтеры приступили к восстановлению теплового контура поврежденных многоквартирных домов. Семьям погибших и пострадавших помогают оформить документы для получения компенсаций.

Напомним, Киев атаковал беспилотниками многоэтажный дом в поселке Юбилейное 20 ноября ночью. Изначально было известно о трех погибших.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сказал, что киевский режим совершил данный теракт с целью запугивания.