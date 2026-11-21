Никитин: движение поездов по Крымскому мосту восстановили в полном объеме Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Поезда по Крымскому мосту курсируют в штатном режиме. Об этом 21 ноября, в субботу, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

«Движение поездов по железнодорожной части Крымского моста возобновлено в полном объеме», — сообщил министр агентству ТАСС.

Напомним, киевский режим атаковал мост 16, 17 и 19 ноября, в результате была повреждена конструкция перехода.

KP.RU писал, что после атак на транспортный переход железнодорожное сообщение восстановили вечером 19 ноября. По мосту могут проехать пассажиры поездов и пригородных электричек.

Ситуацию с восстановлением Крымского моста оценили и в МИД РФ. Спецпредставитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова на подтвердила журналистам, что транспортный переход «будет еще лучше» по завершении работ.