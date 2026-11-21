Сергей Лавров признался, что его радует один вид подарков с передовой: «Я счастлив» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что ему льстит популярность среди российских военнослужащих, которые изготовили шевроны с его портретом. Об этом глава МИД рассказал журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Корреспондент передал дипломату нашивки, полученные от бойцов с передовой. С такой просьбой к Зарубину обратился военный журналист Александр Рогаткин. Глава внешнеполитического ведомства поблагодарил военнослужащих за внимание.

«Сказать, что мне это не льстит, — это не сказать правды. Но если моя работа и мое отношение к жизни помогают ребятам там, то я счастлив», — признался Лавров.

Ранее министр иностранных дел РФ заявил, что дальнейшая позиция Москвы по урегулированию украинского конфликта будет строиться с учетом всех целей специальной военной операции. Дипломат подчеркнул, что Россия продолжит последовательно отстаивать свои национальные интересы. Такое заявление он сделал после переговоров представителей Москвы, Вашингтона и Киева в Абу-Даби.