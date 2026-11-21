США и Иран снова зашли в тупик: Страны не могут договориться из-за одного вопроса Фото: REUTERS.

Переговоры США и Ирана зашли в тупик из-за разногласий по поводу запасов обогащенного урана. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на высокопоставленный источник.

По данным журналистов, посредники продолжают интенсивные контакты с Вашингтоном и Тегераном, однако добиться компромисса пока не удается. Обе стороны отказываются отступать от своих требований.

«Главным камнем преткновения на переговорах была и остается судьба обогащенного урана», — рассказал собеседник телеканала.

США настаивают на разработке четкого плана уничтожения иранских запасов ядерного материала. Кроме того, Вашингтон требует письменных гарантий отказа Тегерана от возобновления обогащения урана. Иранская сторона, в свою очередь, категорически отвергает возможность вывоза накопленного сырья за границу.

При этом посредники не могут гарантировать, что военное противостояние между странами не возобновится. Последняя встреча представителей Катара и Ирана состоялась 17 ноября, однако прорыва в переговорах не принесла.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Тегеран пока не готов заключить соглашение на условиях Вашингтона. Американский лидер подчеркнул, что рассчитывает на полноценную сделку, а не формальные договоренности. При этом он обвинил иранские власти в многолетнем обмане и вновь напомнил о недопустимости появления у Ирана ядерного оружия.