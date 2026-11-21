Глава ЛНР рассказал о страшных последствиях последней атаки ВСУ на регион Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Число жертв ночного удара дронов по многоквартирным домам в луганском поселке Юбилейное выросло до шести человек. Спасатели недавно достали из-под завалов еще троих погибших. О последствиях атаки сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Все, что произошло вчерашней ночью, - преступление, которому нет оправдания. Прицельные удары по жилым домам и спящим людям. Среди погибших дети, молодые парни, женщины - обычные мирные жители», - подчеркнул политик.

Среди найденных жертв оказались 13-летняя школьница с матерью и пожилая женщина. Выжившая при атаке восьмилетняя девочка уже перевезена в московский Институт имени Пирогова для лечения. Однако, к сожалению, ее мать и двое взрослых братьев погибли на месте. Еще пятерым раненым жителям сейчас оказывают медпомощь.

Ранее KP.RU писал, что днем 21 ноября украинские дроны атаковали судно, которое следовало в Калининград. ЧП случилось всего в трех морских милях от госграницы России.