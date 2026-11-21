В Киеве из крана пошла ярко-синяя вода: что случилось в украинской столице Фото: REUTERS.

В Киеве на фоне масштабных перебоев с водоснабжением из кранов жителей начала течь вода ярко-синего цвета. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своем Telegram-канале.

По данным журналистов, необычную жидкость обнаружили жители украинской столицы. Внешне она напоминает антифриз или автомобильную стеклоомывающую жидкость. Кадры с окрашенной водой появились в социальных сетях, вызвав волну шуток и недовольства среди горожан.

При этом причины изменения цвета воды пока не уточняются. Информации о ее составе также не поступало.

Ранее коммунальное предприятие «Киевводоканал» сообщило о серьезных проблемах с подачей воды на обоих берегах Днепра. Давление в водопроводных сетях значительно снизилось, а некоторые жилые дома временно остались без водоснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам.