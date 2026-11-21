Беспрозванных: Инцидент в Финском заливе не угрожает снабжению Калининграда Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Угрозы для снабжения Калининградской области из-за атаки на грузовое судно в нейтральных водах Финского залива нет. Происшествие не скажется на обеспечении региона необходимыми товарами. Об этом на своем канале в мессенджере «Макс» рассказал губернатор региона Алексей Беспрозванных.

Как он отметил, власти уже взяли на особый контроль ситуацию. Беспрозванных находится на постоянно связи с главой Ленинградской области Александром Дрозденко. Также за ходом расследования следят специалисты Федерального агентства морского и речного транспорта.

«Угрозы для снабжения региона нет... Вопрос на моем личном контроле», - написал политик в публикации.

Как ранее сообщал сайт KP.RU, инцидент произошел днем 21 ноября. Два беспилотника напали на грузовое судно, которое направлялось в Калининград. В момент удара корабль находился в трех морских милях от госграницы России. Сейчас проводится операция по спасению всех членов экипажа.