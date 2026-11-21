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Президент США Дональд Трамп назвал главу аппарата Белого дома Стивена Миллера самым могущественным человеком в мире. Такое заявление американский лидер сделал во время пресс-конференции в Вашингтоне.
Выступая перед журналистами, Трамп обратил внимание на присутствовавшего в зале высокопоставленного чиновника. Президент решил предоставить ему слово и пригласил Миллера подняться на трибуну.
«Кстати, сейчас в этой комнате находится самый могущественный человек в мире — глава аппарата Белого дома Стивен Миллер», — заявил Трамп.
Ранее американский лидер назначил Миллера руководителем аппарата Белого дома. О кадровом решении стало известно 6 ноября, а к исполнению обязанностей чиновник приступил 9 ноября. До этого он занимал пост заместителя главы аппарата и входил в число ближайших советников президента США. Трамп высоко оценил его работу и выразил уверенность, что Миллер успешно справится с новыми обязанностями.