Над Черным морем кружат сразу два самолета-разведчика НАТО: что происходит Фото: Наталья ПАРТОЛИНА.

Сразу два разведывательных самолета НАТО одновременно совершают полеты над Черным морем. Об этом свидетельствуют данные сервисов отслеживания воздушного движения.

В акватории зафиксировали Beechcraft King Air 350ER, предназначенный для выполнения специальных задач, включая разведку, а также Saab 340B ISR.

Оба воздушных судна поднялись в воздух около 11:00 по московскому времени с аэродрома имени Михаила Когэлничану в румынской Констанце. После взлета самолеты направились на юго-восток. По состоянию на полдень они продолжали курсировать над Черным морем, периодически исчезая с радаров.

Ранее над Черным морем заметили разведывательный беспилотник НАТО RQ-4D Phoenix с позывным Magma10. Аппарат вылетел с авиабазы на итальянском острове Сицилия и направился в сторону черноморской акватории. До этого разведывательные самолеты альянса неоднократно фиксировали вблизи российских границ.