В Европе задумались о запрете на выдачу туристических виз россиянам: Не хотят даже признавать паспорта Фото: REUTERS.

Дания предложила странам Евросоюза полностью прекратить выдачу туристических виз гражданам России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное послание Копенгагена, содержание которого подтвердили два дипломата.

Помимо визовых ограничений, датские власти призвали государства ЕС перестать признавать российские загранпаспорта без биометрических данных. Соответствующие предложения были направлены европейским дипломатам вечером 20 ноября.

Ожидается, что инициативы Дании представят в понедельник, 23 ноября, на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе. Пока общеевропейское решение по новым ограничениям не принято.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен сообщил о планах сократить выдачу россиянам виз для необязательных поездок. Кроме того, Копенгаген принял решение выслать российского военного атташе. Дипломату предписали покинуть территорию страны в течение семи дней.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что визовые ограничения против россиян обернутся серьезными последствиями для самой Европы. Дипломат подчеркнула, что страны ЕС добровольно лишают себя обеспеченных туристов из РФ, которые приносят доход местному бизнесу.