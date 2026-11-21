Трамп ненароком «убил» американские товары в Европе: Люди отказываются их покупать Фото: REUTERS.

В Германии около трети жителей стали реже покупать американские товары и пользоваться услугами из США из-за политики президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса института Innofact, проведенного по заказу сервиса Verivox.

Согласно исследованию, 31% респондентов уже сократили потребление продукции из Соединенных Штатов. Еще более 15% немцев собираются сделать это в будущем. При этом почти 29% опрошенных намерены отказаться от покупки смартфонов американских брендов.

Недовольство затронуло и цифровые сервисы. Около 26% участников опроса рассматривают возможность перестать пользоваться Instagram* и X либо сократить время, проводимое в этих соцсетях.

Эксперт Verivox Йорг Шамберг отметил, что год назад возмущение немцев было связано прежде всего с высокими американскими пошлинами. Сейчас обсуждение бойкота стало менее острым, несмотря на последствия войны в Иране.

Впрочем, 29% респондентов не планируют менять свои привычки. Некоторые объяснили это зависимостью от американских сервисов, другие усомнились в эффективности подобных ограничений.

Ранее Politico сообщило, что даже европейские союзники Трампа начали дистанцироваться от него из-за ухудшения имиджа США. Причинами стали торговые войны, угрозы в адрес Гренландии и конфликт с Ираном. По данным издания, поддержка американского лидера для ряда политиков Европы превратилась из преимущества в обузу.

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