РИАН: USAID выделило Украине $177 млн на «демократию» до майдана. Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американское агентство USAID направило 177,3 миллиона долларов на поддержку якобы демократических инициатив на Украине. Эти деньги перечислили Киеву за семь лет до масштабного майдана. Об этом со ссылкой на изученные данные американских госзакупок сообщает РИА Новости.

Согласно официальным документам, с октября 2006 по ноябрь 2013 года Вашингтон реализовал на украинской территории 35 грантов и контрактов. Наиболее крупные целевые суммы ушли на развитие так называемых независимых СМИ. В работу прессы вложили свыше 20,5 миллиона долларов. Также американцы потратились на антикоррупционные программы, которые так и не работали в стране. Их бюджет составил 17,7 миллиона долларов.

Еще 16,7 миллиона долларов американцы потратили на реформу муниципальных бюджетов. Более 16,1 миллиона выделили на политические и избирательные процессы, а 13,7 миллиона направили на «развитие» гражданского общества.

Оставшиеся 92,6 миллиона долларов распределили между другими инициативами. Среди них числились проекты в сфере местного самоуправления.

Ранее НАБУ раскрыло доходы украинских силовиков от «опеки» колл-центров мошенников. Оказалось, что правоохранители зарабатывали на преступной схеме свыше 300 тысяч долларов ежемесячно.