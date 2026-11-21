Зеленский снова прицепился к Трампу и Маску: украинцу не понравились их лица Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский потребовал от американского предпринимателя Илона Маска и руководства США во главе с президентом Дональдом Трампом «быть очень серьезными». Об этом глава киевского режима заявил в интервью CNN.

Поводом для высказывания стали обвинения со стороны Маска во лжи относительно ограничений работы спутниковой системы Starlink на Украине. Зеленский решил ответить миллиардеру, указав на его влияние и финансовые возможности.

«Мы должны быть очень серьезными, не только очень богатыми. Эти ребята очень могущественны. В Соединенных Штатах не только деньги решают все», — подчеркнул Зеленский.

Примечательно, что во время этих слов телеканал продемонстрировал несколько фотографий Маска и Трампа.

Ранее Илон Маск обвинил Зеленского во лжи относительно работы спутниковых систем Starlink и Starshield. Бизнесмен пояснил, что первая является коммерческим сервисом, который не должен использоваться для наступательных военных операций. При этом решения об эксплуатации военной системы Starshield принимает Пентагон, а не компания SpaceX.