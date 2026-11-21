Причиной смерти актера театра Владимира Устинова стала продолжительная болезнь. Фото: vk.ru/teatrnasobornoy

Причиной смерти актера театра и заслуженного артиста России Владимира Устинова стала болезнь, с которой он боролся долгое время. Его здоровье подорвалось после утраты любимой жены. Об этом рассказали РИА Новости его близкие.

«Долго болел, год назад ушла его супруга, и за этот год без нее тоже очень сильно сдал, да и возраст дает о себе знать», - сказал собеседник агентства.

Артист родился в 1942 году в городе Верещагино Пермской области. Он посвятил почти всю свою жизнь театральной сцене. Начинал свой творческий путь он в Кизеловском театре драмы и Пермском ТЮЗе. С 1974 года и до самого конца оставался верен сцене Рязанского ТЮЗа, получив в 1998 году почетное звание заслуженного артиста страны.

Напомним, что Устинов ушел из жизни в пятницу, 20 ноября. На момент смерти ему было 84 года.