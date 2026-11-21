Сикорский признал непричастность России к инциденту с ракетами в Польше Фото: REUTERS.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский признал, что у Варшавы нет подтверждений причастности России к инциденту с ракетами и беспилотником, которые, по заявлениям польских властей, упали на территории страны 20 ноября. Об этом министр сообщил журналистам.

Накануне министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что воздушное пространство республики нарушили две ракеты и беспилотник, якобы принадлежавшие России. При этом доказательств российского происхождения объектов он не представил. Варшава была намерена выразить Москве недовольство, однако сначала рассчитывала получить подтверждения произошедшего.

Голословные обвинения в адрес России звучали и ранее, однако доказательства так и не были предоставлены. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл подобные утверждения пустыми и безосновательными.