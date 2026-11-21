Мендель: ЕС резко сменил риторику и спешит вписаться в переговоры по Украине Фото: REUTERS.

Европейские лидеры начали резко менять свою риторику и поспешно пытаются встроиться в мирные переговоры по Украине. Хотя раньше это считалось предательством для них. На смену позиции ЕС указала бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в соцсети X.

«То, что недели назад называли "предательством", теперь стало приемлемым вариантом», - написала она, отметив двуличность политиков.

В подтверждение своих слов экс-чиновница привела недавние заявления канцлера Германии Фридриха Мерца. Тот, в свою очередь, уже открыто допускает поэтапную отмену антироссийских санкций в рамках будущего мирного соглашения.

Ранее в Финляндии высмеяли встречу «коалиции желающих», которая проходила в Берлине с участием Зеленского. Местные СМИ считают, что участники переговоров выглядели жалкими, будто уже проиграли борьбу с Россией.