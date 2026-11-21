Helsingin Sanomat: лидеры ЕС выглядели проигравшими на встрече коалиции желающих Фото: REUTERS.

Лидеры стран ЕС продемонстрировали политическую немощь и выглядели проигравшими на берлинской встрече «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского. Об этом сообщает финское издание Helsingin Sanomat.

По мнению авторов материала, причиной кризиса стал панический страх ключевых стран ЕС перед возможной реакцией главы Белого дома Дональда Трампа и нежелание брать на себя ответственность.

«Хотя определить победителя встречи сложно, проигравшего найти легко. Европейские лидеры сидели за столом в Берлине, как дети, боясь того, что скажет Трамп, и того, как на этот раз замести следы», - следует из статьи.

Обозреватели подчеркивают, что нынешнее хрупкое единство Брюсселя существует лишь до тех пор, пока европейским политикам не приходится принимать реальные решения.

Как ранее писал сайт KP.RU, Европа желает наконец стать еще одним участником мирных переговоров по Украине. Однако, как не раз отмечали в Кремле, государствам ЕС там делать нечего. Ведь подход членов объединения делает разговор с ними невозможным.

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