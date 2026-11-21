В Германии выступили с предложением к Мерцу о России Фото: REUTERS.

Стало известно, что в ФРГ выступили с предложением к канцлеру. Почти половина жителей Германии поддерживает проведение переговоров между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем без предварительных условий. Об этом говорят результаты опроса YouGov для газеты Welt.

Исследование показало, что 49% опрошенных поддерживают скорейшие переговоры лидеров двух стран без предварительных уступок со стороны Москвы. 23% считают, что переговоры возможны только после уступок России, даже если это затянет процесс. 9% выступают против контактов Мерца и Путина. 18% затруднились с ответом.

Ранее KP.RU рассказал, что в Кремле высказывались за проведение переговорного процесса между Европой и Москвой. Также глава России пригласил евротройку приехать в РФ для беседы. Однако ЕС вместо того, чтобы принять приглашение, начал выставлять условия.