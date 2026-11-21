Лантратова будет добиваться реакции ООН на удары ВСУ по поселку Юбилейное в ЛНР. Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в РФ

Уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова намерена обратиться в Управление верховного комиссара ООН по правам человека из-за атаки ВСУ на поселок Юбилейное в ЛНР. Она будет добиваться реакции организации на террористический акт Киева. Об этом омбудсмен сообщила в мессенджере «Макс».

По словам Лантратовой, соответствующее обращение уже готовится. Она считает, что украинскую сторону необходимо публично осудить за очередное преступление против мирных жителей.

«Уже готовим обращение в Управление верховного комиссара ООН по правам человека и будем добиваться публичного осуждения очередного преступления киевского режима», - написала омбудсмен.

Ранее власти ЛНР сообщали, что число жертв атаки украинских беспилотников на Юбилейное возросло до шести человек. Недавно из-под завалов извлекли еще три тела мирных граждан - 13-летней девочки, ее мамы и пожилой женщины.