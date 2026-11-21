Премьер-министр Армении Никол Пашинян Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о запуске проекта «Маршрут Трампа» (TRIPP). Он должен связать Азербайджан с Нахичеванской автономией через армянские земли. Об этом армянский политик рассказал на форуме Digitec.

«Есть одно важное событие — мероприятие, которое состоится завтра. Завтра мы официально объявим о запуске программы TRIPP», — говорится в заявлении Пашиняна.

Программа включает энергетику и транзит электроэнергии.

Отмечается, что в планах было соединять электросеть Армении с Турцией и Азербайджаном. Армянские электросети уже связаны с Ираном и Грузией. Ереван сделал ставку на инвестирование в этот проект для повышение эффективности энергоснабжения.

Ранее KP.RU рассказал, что проект «Маршрут Трампа» стал реализовываться после мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Президент Армении Ваагн Хачатурян уведомил, что подписал соглашение на открытие проекта еще 11 ноября.