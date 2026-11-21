Фото: Ольга ЮШКОВА.
Два человека погибли при взрыве газа в доме на улице Курсантов-Кировцев во Владикавказе, еще двое пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Трагедия случилась на шестом этаже жилого здания, где взрывной волной полностью были разрушены окна и часть подъезда.
«Поступило сообщение о том, что во Владикавказе на улице Курсантов-Кировцев в многоквартирном доме на шестом этаже произошел хлопок. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС России», - указано в публикации.
Согласно последней информации ведомства, в ЧП пострадали два жителя дома. Их экстренно увезли на скорой в больницу. Следствие уже начало расследование.
Ранее KP.RU писал, что аналогичный случай произошел в Тбилиси, где в одной из жилых многоэтажек зафиксировали взрыв. В результате погибли шесть человек.