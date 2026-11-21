Видео с места взрыва газа в многоэтажке во Владикавказе опубликовало МЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Взрыв газа в многоэтажном доме во Владикавказе унёс жизни двух человек, ещё несколько пострадали. Об этом говорится в сообщении от регионального МЧС. Позже ведомство опубликовало видео с места происшествия.

Трагедия произошла на шестом этаже многоэтажки на улице Курсантов-Кировцев. В многоквартирном доме на шестом этаже произошёл хлопок. Уже известно о погибших, точное количество пострадавших пока не сообщается. На кадрах видно, как сотрудники экстренных служб приступили к ликвидации последствий взрыва. На улице много машин пожарной службы. На асфальте много стёкол, вероятно, окна близлежащих квартир выбило взрывной волной.

Во Владикавказе на улице Курсантов Кировцев в многоквартирном доме на 6 этаже произошел хлопок

Ранее KP.RU рассказал, что тела нескольких человек были извлечены из-под завалов после взрыва газа в Тбилиси. Инцидент произошёл 19 ноября.