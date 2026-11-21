Власти США хотят депортировать уроженца РФ Передвигина Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Уроженца России Андрея Передвигина депортируют из США по решению иммиграционного суда. Об этом заявила Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) Лос-Анджелеса.

«Служба иммиграционного и таможенного контроля Лос-Анджелеса задержала россиянина Андрея Передвигина. Иммиграционный судья постановил выслать его», — отмечается в сообщении от ведомства.

Также там указывается, что россиянин был задержан в июле этого года. Его обвиняли в получении информации с защищенного компьютера. Изначально Передвигину грозило два года лишения свободы. Россиянин будет находиться под стражей до его депортации.

Ранее KP.RU рассказал, что россиянина задержали в Таиланде. Его имя было в базе Интерпола. Сообщается, что россиянина объявили в международный розыск после обвинения в наркоторговле.