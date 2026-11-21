Иран наносит ответный удар: Тегеран заявил о масштабной операции Фото: REUTERS.

Стало известно, что Иран ночью на субботу, 21 ноября, провел интенсивную военную операцию против судов. Тегеран нанес ответный удар по судам США, которые нарушили соглашения и проникли в Ормузский пролив, где действуют ограничения. Об этом говорится в сообщении от иранской государственной телерадиокомпании.

«Одна из самых интенсивных и разнообразных наступательных и оборонительных военных операций Ирана против судов-нарушителей, проходящих через Ормузский пролив, и американских летательных аппаратов была проведена за последние сутки», — говорится в сообщении от источника. Также подчеркивается, что иранские военные нейтрализовали действия CENTCOM, направленные на ослабление контроля над проливом.

Ранее KP.RU рассказал, что в США рассматривают возобновление военных действий против Ирана. Вашингтон советуется с Израилем о целесообразности нанесения новых ударов. Союзники еще не пришли к окончательному решению. Москва призывает все стороны конфликта сесть за стол переговоров.