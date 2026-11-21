Почему инопланетяне не стали бы разговаривать с человечеством: летчик-космонавт дал ответ Фото: REUTERS.

Александр Мисуркин, космонавт и Герой России, утверждает, что инопланетяне не выйдут на связь с Землей. Своим мнением он поделился в разговоре с ТАСС.

«Выйти на связь, чтобы что? Дать новую технологическую мощь и усложнить их взаимоотношения, пока они не консолидированы как единая цивилизация, а представляют собой разрозненные государства?» — резюмировал российский космонавт, дав понять, что внеземная цивилизация, если бы и существовала, не была заинтересована в контактах.

Мисуркин считает, что человечество пока не подтвердило существование жизни на других планетах. Если бы инопланетяне существовали, они, вероятно, не стали бы контактировать с Землей из-за её меньшей развитости. Космонавт подчеркнул, что выход на связь с Землей мог бы создать проблемы и представлять опасность для человечества.

Ранее KP.RU рассказал, что в США уже неоднократно говорили, что у них есть доказательства существования инопланетян. Более того, президент Дональд Трамп рассказал, что сам лично видел странные снимки с неопознанными летающими объектами. Также он разговаривал с американскими летчиками, которые якобы стали свидетелями перемещения инопланетных кораблей.