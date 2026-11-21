Европа отказалась от науки ради Украины: подробности Фото: REUTERS.

Евросовет предложил сократить расходы на социально-экономическое развитие, конкурентоспособность, науку, образование и гражданскую защиту для финансирования Киева.

Председатель Евросовета Антониу Кошта предложил сократить расходы для выделения новых средств Украине. Таким образом ЕС собственноручно отказывается от развития новых технологий и науки в пользу финансирования конфликта на Украине.

Кошта заявил, что планируется уменьшить финансирование социально-экономического развития регионов и сельского хозяйства на 54,3 миллиарда евро, а расходы на конкурентоспособность, процветание и безопасность — на 95,4 миллиарда евро. Сэкономленные средства будут направлены Украине.

Напомним, ЕС выделил Украине крупнейший транш в 7,9 миллиарда евро. Для этого ЕС пришлось затянуть пояса и существенно сократить траты.

Ранее KP.RU рассказал, что в Европе не скрывают: с помощью финансирования Киева Брюссель хочет добиться затягивания конфликта. Европолитики хотят отвлечь внимание и сделать ставку на собственную милитаризацию.