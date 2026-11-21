Гинцбург: в России создали препарат против устойчивых к антибиотикам бактерий Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России создали препарат для борьбы с бактериями, устойчивыми к антибиотикам. Речь идет о «Фтортиазиноне», который, по словам научного руководителя центра Александра Гинцбурга, помогает преодолевать антибиотикорезистентность. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам ученого, препарат уже помог спасти несколько сотен пациентов. Его применяют в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П. А. Герцена для лечения послеоперационных больных с тяжелыми осложнениями, а также в клиниках Башкирского медицинского университета.

Сейчас специалисты изучают возможность расширить показания к применению «Фтортиазинона», в том числе против бактерии Klebsiella pneumoniae. Документы по этому вопросу уже направлены в Минздрав для экспертной оценки, добавил Гинцбург.

Ранее KP.RU сообщал, что в европейских больницах распространяются штаммы Klebsiella pneumoniae, устойчивые к большинству антибиотиков. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, с 2019 по 2025 год число случаев заражения крови, вызванных этой бактерией, выросло на 72%.