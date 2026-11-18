В Европе распространяется супербактерия, устойчивая к антибиотикам. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Не поддающаяся лечению супербактерия атакует европейские больницы. Речь о штаммах бактерии Klebsiella pneumoniae, пишет издание Politico, ссылаясь на отчёты Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

Сообщается, что ряд штаммов невосприимчивы даже к новейшим антибиотикам. Эта бактерия вызывает пневмонию, но может поражать не только лёгкие, а и другие органы человека. Смертность от вызванных супербактерией заболеваний составляет 40-70 процентов, сказано в публикации.

При этом с 2019 по 2025 год число случаев заражения штаммами супербактерии стало больше на 72%. В ECDC назвали эту бактерию серьёзной угрозой для европейской системы здравоохранения.

Ранее учёные назвали вирус с наибольшим пандемическим потенциалом. ВФНКЦ ФМБА пришли к выводу, что вирус гриппа может стать причиной следующей глобальной пандемии.

Накануне Роспотребнадзор перечислил главные признаки внебольничной пневмонии. Специалисты посоветовали не игнорировать такие симптомы, как одышка, слабость, боль в груди.