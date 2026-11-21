Лихачев: проект АЭС «Бушер» выдержал испытание военными ударами Фото: Артем КИЛЬКИН.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявил, что проект строительства АЭС «Бушер» в Иране выдержал проверку военными ударами. Об этом он рассказал в интервью информационной службе «Вести».

По словам Лихачева, во время налетов большинство российских специалистов по согласованию с иранскими властями покинули площадку. За развитием ситуации следил президент России Владимир Путин. Как отметил глава «Росатома», российский лидер на международном уровне содействовал обеспечению безопасности как самой атомной станции, так и российских сотрудников.

Лихачев подчеркнул, что проект АЭС «Бушер» остается одним из приоритетов России. Он выразил уверенность, что российско-иранское сотрудничество выдержит внешнее давление и дальнейшие испытания.

Ранее KP.RU сообщал, что в марте 2026 года на территории АЭС «Бушер» произошел удар в непосредственной близости от действующего энергоблока. По данным «Росатома», радиационная обстановка оставалась нормальной, персонал станции не пострадал.

В апреле Россия завершила эвакуацию специалистов, работавших на строительстве иранской АЭС «Бушер». В августе «Росатом» начал возвращать сотрудников на площадку АЭС «Бушер».