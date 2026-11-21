Армия Ирана заявила о повреждении американского истребителя F-16 ракетой ПВО. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В иранской армии заявили, что американский истребитель F-16 получил повреждения после запуска ракеты силами противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы иранской армии сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.

По данным военных, инцидент произошел вечером 20 ноября. Силы ПВО на юге Ирана обнаружили американский самолет, пролетавший над Персидским заливом, после чего выпустили ракету. В армии утверждают, что она взорвалась рядом с F-16 и нанесла ему повреждения. По утверждению Тегерана, пилот был вынужден совершить экстренную посадку в ближайшем аэропорту региона.

Как передает Reuters, американские военные пока не подтвердили заявление Ирана о повреждении истребителя.

Ранее телеканал CBS News рассказал о рассмотрении США и Израилем возможности новой военной операции против Ирана. Источники утверждали, что израильские власти обеспокоены восстановлением иранских ракетных мощностей.