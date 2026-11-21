Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп озвучил возможных кандидатов на выборы в 2028 году. По его словам, баллотироваться от его партии могут госсекретарь Марко Рубио и вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом Трамп рассказал во время общения с журналистами.

«Что касается республиканцев, есть несколько человек, которые могут быть очень хорошими. Безусловно, Джей Ди и Марко тоже здесь. Они делают фантастическую работу и очень популярны», — говорится в сообщении от главы Белого дома.

Отмечается, что всего несколько слов Вэнса о войне в Иране сделали его шансы баллотироваться от Республиканской партии практически минимальными. Депутаты Республиканской партии заявили, что Вэнс не должен был высказываться в столь негативном ключе о политике Штатов.