Минобороны: в Черном море южнее Одессы поражено судно с грузами для ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН.

Сухогруз, доставлявший грузы двойного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины, поражен в акватории Черного моря южнее Одессы. Об этом 21 ноября, в субботу, сообщило Министерство обороны России.

По данным российского военного ведомства, удар по судну Киева был нанесен беспилотными летательными аппаратами.

В тот же день российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики. В частности, была поражена электроподстанция напряжением 110 кВ в Виннице, которая, как заявили в Минобороны, обеспечивает работу предприятий украинской военной промышленности.

Ранее KP.RU сообщал, что 20 ноября российские военные нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры и морским судам в Одесской области. В Минобороны заявили, что эти объекты использовались в интересах украинских подразделений.