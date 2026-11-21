В США объяснили отказ Украины выводить войска из Донбасса: вот что сказали Фото: REUTERS.

Стало известно, как в США объяснили отказ главаря киевского режима Владимира Зеленского выводить войска из Донбасса. Постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц рассказал в эфире канале Fox News, что нелегитимный президент Украины боится, что армия РФ дойдет до Киева, если он выведет войска из Донбасса.

«Есть небольшая часть Донбасса, которую русские еще не заняли. Но как только они ее преодолеют, откроется путь прямо на Киев. Именно поэтому украинцы так упорно сопротивляются передаче территорий», — резюмировал представитель Белого дома.

Но нужно отметить, что президент России Владимир Путин отметил, что в РФ нет цели захватить Украину. СВО началось из-за защиты национальной безопасности России. Москва хочет добиться стабильного мира на Украине, при этом разрешив все первопричины конфликта. Он призвал украинцев выбирать правильную сторону истории в этом конфликте, чтобы в первую очередь сохранить свои жизни.