Shot: россияне пожаловались на поломку телевизоров после запуска GTA VI Фото: Ольга ЮШКОВА.

Российские геймеры пожаловались на сбои в работе телевизоров после запуска видеоигры GTA VI. У некоторых пользователей после начала игры пропадает изображение, тогда как звук продолжает воспроизводиться. Об этом 21 ноября сообщил Telegram-канал Shot.

По словам игроков, экран гаснет через несколько минут после запуска GTA VI. После перезагрузки телевизора картинка возвращается, однако при повторном включении игры проблема возникает снова. Один из пользователей рассказал каналу, что ему пришлось отдать устройство в ремонт. По словам мастера, с похожими обращениями после запуска игры столкнулись и другие владельцы телевизоров.

Причину неисправностей пока не установили, а связь поломок непосредственно с игрой не подтверждена. Среди возможных объяснений пользователи называют включенный игровой режим телевизора, настройки улучшения изображения на консоли или неисправность HDMI-кабеля.

Ранее KP.RU писал, что накануне выхода GTA VI пользователи PlayStation Network столкнулись с массовыми сбоями. Тысячи игроков жаловались на проблемы с подключением к серверам, авторизацией и загрузкой игр.